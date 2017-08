Aditya Surya Pratama Gantikan Ryan Thamrin di Dr OZ, Berikut 7 Fakta Pria Lulusan Kedokteran UGM Ini

TRIBUNJATIM.COM - Banyak pemirsa televisi yang masih amat terpukul dengan kepergian mendadak Dr Ryan Thamrin.

Betapa tidak?

Ketika Ryan Thamrin sedang tenar-tenarnya, acaranya sedang banjir pemirsa dan peminat, tahu-tahu dia mengundurkan diri dari acara talkshow kesehatan dan kebugaran tersebut.

Belum berhenti kekagetan pemirsa dengan sosoknya yang tiba-tiba mundur, mendadak muncul kabar mengejutkan.

Tahu-tahu Dr Ryan Thamrin meninggal dunia.

Betapa tidak kaget, sebelumnya tak pernah terdengar kabar sakitnya, tahu-tahu wafat di usia yang masih muda, 40 tahun.

But, life must go on.