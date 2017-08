Beredar Video Shandy Aulia di Kamar Mandi Sendirian Pakai Baju Terbuka, Perhatikan Ekspresinya

TRIBUNJATIM.COM, JAKARTA - Aktris cantik Shandy Aulia kali ini menjadi sasaran komentar netizen.

Hal ini diawali dari video pendek yang diunggahnya di akun Instagram, Rabu (16/8/2017).

Di video itu, Shandy tampak sedang berada di kamar mandi mengenakan baju terbuka.

Ia memakai gaun hitam ketat yang terbuka di bagian lengan dan daerah perut.

"It happens when I'm alone in the bathroom," tulisnya di caption dalam Bahasa Inggris.

Jika diartikan, jadinya, "Ini terjadi ketika aku sendirian di kamar mandi."

Shandy Aulia tampak begitu menikmati kesendiriannya di kamar mandi berlatar belakang bathtub itu.