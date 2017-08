BTS Dirumorkan Sudah Pastikan Akan Comeback di September Mendatang, Catat Tanggalnya

Laporan Wartawan TribunJatim.com, Ayu Mufidah KS

TRIBUNJATIM.COM - Sukses dengan album bertajuk "You Never Walk Alone", BTS rupanya akan kembali menyapa penggemarnya.

Boy grup yang terdiri dari tujuh pria tampan ini kembali akan menyapa penggemar setianya lewat comeback album terbaru.

Kabarnya, boy grup asuhan Big Hit Entertainment ini akan mengusung genre musik berbeda dari yang biasa mereka rilis.

Beberapa waktu lalu, melalui channel YouTube resmi, Big Hit Entertainment gencar mengunggah highlight reel bertajuk "Love Your Self".

Para penggemar BTS yang dikenal dengan sebutan ARMY percaya jika Love Your Self merupakan track lagu atau nama album BTS yang terbaru.

Usai beberapa kali merilis highlight reel, tanggal pasti comeback BTS mencuat.