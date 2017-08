Timnas Imbang Lawan Vietnam, Netizen Malaysia Malah Prediksi Indonesia Lolos Semifinal

TRIBUNJATIM.COM - Hasil imbang antara Timnas U-22 Indonesia melawan Vietnam ternyata membuat netizen di Malaysia bergejolak.

Mereka memprediksi kemungkinan siapakah yang akan lolos di babak semi final.

Banyak netizen Malaysia menduga, Indonesia akan lolos ke semifinal SEA Games.

Seperti yang diungkapkan oleh akun bernama @naquib_najib.

Ia memprediksi Indonesia akan lolos dan akan menghadapi Malaysia di pertandingan semifinal.

@naquib_najib, "Thailand kena menang lawan Vietnam. Seri/Kalah. Indonesia v Malaysia."

(Sukses di Parlemen, Partai Seks Australia Ganti Nama Biar Lebih Menarik Lagi)

Netizen lain juga memberikan komentar yang senada.

@WanMohdTaufik, "Malaysia vs Indonesia in Semi Final Football."

@MoFiRo82, "Indon draw dengan Vietnam. Semi aku rasa lawan Vietnam. Final Maybe Indon."

@vijhayvick, "Group B is still too close to call. Indonesia will fancy their chances though. Thailand vs Vietnam in final group match."

@abearfromSEA, "FT. Vietnam to the semis. Indonesia likely to follow. A good match. Worth it."