Taylor Swift Rilis Lagu Anyarnya 'Look What You Made Me Do', Ini 10 Respon Kocak Netter

Laporan Wartawan TribunJatim.com, Pipin Tri Anjani

TRIBUNJATIM.COM - Single dari album terbaru Taylor Swift akhirnya rilis juga.

Lagu yang ditunggu-tunggu fans akhirnya rilis pada Jumat (25/8/2017).

Single berjudul "Look What You Me Do" merupakan lagu pertama dari album "Reputation".

(Ali Nurdin Jadi Pengacara Baru Bos First Travel? Ini 6 Potret Kehidupannya yang Hobi Touring)

(Bos First Travel Nyaris Ditonjok Pria Tua Diduga Korban, Aksi Bapak Peci Hitam Ini Diprotes Netter)

Lagu terbarunya kali ini sangat berbeda dari lagu sebelumnya.

Melodi dan lirik lagu ini bernuansa kegelapan.

Dentingan piano dan beat yang mencekam membuat lagu ini terdengar dark.