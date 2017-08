7 Fakta Mengejutkan Tentang Kendrick Lamar, Peraih Penghargaan Terbanyak di MTV VMA 2017!

Laporan Wartawan TribunJatim.com, Ani Susanti

TRIBUNJATIM.COM - Ajang penghargaan musik MTV Video Music Awards 2017, digelar pada Senin (28/8/17).

Tahun ini acara digelar di arena The Forum, Inglewood, California.

Sederet nama musisi besar masuk nominasi dalam ajang ini.

Seperti Bruno Mars, Ed Sheeran, Ariana Grande dan banyak lagi.

Ada beberapa nama yang muncul sebagai pemenang dalam nominasi.

Satu diantaranya adalah Kendrick Lamar.

Dengan singlenya yang berjudul 'Humble', ia berhasil meraih penghargaan paling banyak yakni enam penghargaan.

Enam penghargaan tersebut yakni untuk kategori Video of the Year, Artist of the Year, Best Cinematography, Best Direction, Best Art Direction, dan Best Visual Effects.