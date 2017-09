Selalu Hadirkan Konsep Baru dan Unik, Netizen Puji EXO dan SM Entertainment

Laporan Wartawan TribunJatim.com, Ayu Mufidah KS

TRIBUNJATIM.COM - Usai merampungkan masa promosi album keempat, EXO dipastikan kembali menyapa penggemarnya.

Kali ini, Suho dkk akan segera comeback dengan album repackage "The War."

Tanggal comeback boy grup asuhan SM Entertainment ini sudah diumumkan beberapa waktu lalu.

Melalui rilis resminya, EXO memilih tanggal 5 September 2017 sebagai comeback untuk album repackage keempatnya.

EXO juga telah menetapkan nama albumnya "The War: The Power of Music" dan "Power" akan menjadi title track pada album.

Mendekati hari perilisan, SM Entertainment gencar mengeluarkan teaser.

Setiap hari, melalui media sosial, SM memberikan cuplikan teaser comeback.