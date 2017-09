Kalahkan EXO, BTS Pecahkan Rekor Pre-order Album Terbanyak Sepanjang Sejarah K-POP

Laporan Wartawan TribunJatim.com, Ayu Mufidah KS

TRIBUNJATIM.COM - Bangtan Boys atau dikenal juga sebagai BTS kembali menunjukkan eksistensinya di dunia hiburan Korea.

Boy grup asuhan Bighit Entertainment ini berhasil menjadi bintang K-POP pertama yang melakukan penjualan album terbanyak selama masa pre-order.

Dilansir dari Soompi, grup yang beranggotakan tujuh member ini berhasil menyentuh angka lebih dari satu juta copy.

Perusahaan distribusi LOEN Entertainment mencatat, penjualan pre-order mini album BTS pada periode 25 hingga 31 Agustus terjual sebanyak 1.051.546.

Jumlah ini diperkirakan akan terus meningkat saat memasuki masa pre order Internasional.

Sebab angka satu juta copy merupakan penjualan dari dealer grosir dan eceran di Korea.

Terjualnya album pre-order ini menjadi prestasi yang mengesankan untuk BTS.

Sebelumnya, BTS mencatat rekor penjualan pre-order untuk album repackage 'You Never Walk Alone' pada awal tahun dengan penjualan sebanyak 700.00 copy.