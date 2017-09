VIDEO: Rumah Keluarga Andrew White dan Nana Mirdad Kebakaran Hebat, Begini Kondisi Mereka Sekarang

TRIBUNJATIM.COM, BALI - Kabar tak mengenakkan datang dari Andrew White dan Nana Mirdad.

Pasangan suami istri itu diketahui telah meninggalkan Jakarta dan menetap di Pulau Bali.

Namun, ternyata pada Selasa (5/9/2017) malam, sebuah musibah datang menghampiri mereka.

Rumah keluarga mereka terbakar hebat hingga hanya menyisakan puing-puing bangunan.

Hal itu diketahui dari postingan Instagram Story Andrew dan Nana di hari yang sama.

"So, after a very nice dinner, we came home to fire next door," ujar Andrew.

"Tetangga kebakaran, pas sebelah rumah kita, beda satu meter. Konslet semua, anak-anak langsung lari ke depan," tambahnya.