Laudya Cynthia Bella dan Engku Emran Resmi Nikah, Netizen Komentari Penampilan Bella Gara-gara ini!

Laporan Waratawan TribunJatim.com, Pipin Tri Anjani

TRIBUNJATIM.COM - Laudya Cinthya Bella resmi melepas masa lajangnya pada hari Jumat (8/9/2017).

Artis cantik satu ini resmi menjadi istri pria Malaysia, Engku Emran.

Keduanya mennggelar akad nikah di Kuala Lumpur, Malaysia.

Video pernikahan mereka pun menjadi sorotan publik.

Saat akad nikah, Emran rupanya lancar mengucapkan ijab kabul.

Pernikahan mereka digelar secara tertutup.

Akun instagram @officialhalive mengunggah foto Bella dan Emran.

Dalam foto tersebut, Bella foto bersama suaminya Engku Emran dan juga anak Engku Emran, Aleesya.

Bella tampak cantik dengan balutan gaun pengantin.

Ia menggunaka gaun bewarna putih dan jilbab putih.

Begitupun dengan Emran, ia menggunakan baju serba putih dan peci warna hitam.

Selendang berwarna putih melingkar di perutnya membentuk sebuah rok hingga selutut.

Saat foto berdua bersama Aleesya, anak Emran, penampilan Bella pun menjadi sorotan publik.

Banyak netizen yang berkomentar tentang mak up Laudya Cynthia Bella.

Netizen menyayangkan make up Bella yang kurang sempurna.

Bahkan beberapa netizen dibuat tak mengenali Bella lantaran make up nya.

'nape make up bella lain je..serius memula tak kenal tadi..pas tgok anak erra baru kenal,' tulis akun @emmaone86.

'Make up nya Bella...Moment sekali seumur hidup make up nya ' tulis akun @agustinachan.

'Makeup tu buat dia nmpk tua..' tulis akun @ayurajile.

'syg makeupny jd kayak badut.. pdhl asliny kn cantik ne bella..' tulis @desim809.

'Make up nya kurang bagus. Anyway Tahniah bella and abang' tulis akun @suci_lefevre.

'Bella ni cantik natural, tak perlu make up yg over macam ni, kecantikan dia tertutup oleh make up yg tebal' tulis @maryambeth.

Namun, banyak juga yang mengatakan penampilan Bella cantik.

Dan itu hanyalah faktor lighting dan kamera.

'Faktor lighting saja. Foto lain bagus' tulis akun @fitria.indria.

'Cantik' tulis @rlinda126395.

'Cantiknya bella...' tulis akun @fya_pyar.

Semoga langgeng ya Bella!

