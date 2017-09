Sempat Sampaikan Dukungan Buat Kiper Filipina Quincy Kammeraad? Kini Ucapanmu Sudah Dibalas Gini

Laporan Wartawan TribunJatim.com, Ndaru Wijayanto

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Usai menangis karena diusir wasit, akun Instagram kiper Filipina, Quincy Kammeraad banjir dukungan dari netizen Indonesia sejak Kamis (7/9/2017) malam.

Banyak netizen yang memberikan komentar dukungan agar pemilik akun Instagram @QuincyKammeraad itu untuk tidak berkecil hati.

Kata support dan respect menjadi dua kata yang banyak diberikan oleh netizen di beberapa foto Instagram sang kiper.

Jumat (8/9/2017) pagi, lewat InstaStory, Quincy Kammeraad akhirnya membalas ucapan support dari netizen tersebut.

"Thank you all for the suport," ditulis Quincy diikuti emoji hati dan dunia pada InstaStory miliknya.

