Siap-siap Ya, Film Dokumenter Lady Gaga Bakal Dirilis, Ungkap Sisi Pribadinya yang Paling Intim!

TRIBUNJATIM.COM - Dua minggu yang lalu, Lady Gaga mengeluarkan beberapa teaser untuk dokumenter Netflix terbarunya Five Foot Two via Instagram.

Di dalamnya, Gaga memamerkan sisi pribadinya yang paling intim.

Ia meratapi kesepian yang dirasakannya pada akhir hari yang berat sambil duduk di kantor dokter.

Tapi itu hanya secuil adegan.

Dalam cuplikan penuh, yang dirilis pada hari Kamis (7 September), kehidupan Gaga lebih terwakili sepenuhnya.

Itu berarti segala sesuatu mulai berjalan dengan susah payah di luar ratusan penggemar dan fotografer untuk menyerang Walmart untuk syuting video musik 'Perfect Illusion' dan hampir semua hal lain yang dapat kalian pikirkan.

Dan, kehidupan Gaga dianggap menyerupai sebuah episode American Horror Story.

Mungkin begitulah cara musik string menyatu dengan elektronik.

Apakah film dokumenter ini akan cukup menarik untuk ditonton?

Five Foot Two dibuat Gaga dengan teman-temannya Inez & Vinoodh dan disutradarai oleh Chris Moukarbel.

Film ini akan tayang di Netflix pada 22 September 2017.

Berita di atas sebelumnya telah dipublikasikan di TribunStyle.com dengan judul Bersiaplah! Lady Gaga Bakal Merilis Film Dokumenter yang Dianggap Menyerupai Adegan Horor