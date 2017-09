Tanpa Make Up, Wajah 7 Seleb Korea Selatan Ini Buktikan, Fisik Cantik Ternyata Tak Selamanya 'Palsu'

TRIBUNJATIM.COM - Selebritis Korea Selatan terkenal memiliki penampilan fisik yang memukau.

Penampilan artis Korea yang nyaris sempurna itu seringkali dikaitkan operasi plastik atau the power of make up.

Namun, tak selamanya wajah cantik artis Korea Selatan merupakan 'kepalsuan'.

Nyatanya, saat tak memakai riasan wajah, wajah sederet artis yang dikenal karena memiliki wajah memesona ini tak jauh berbeda!

Penasaran seperti apa wajah mereka tanpa make up?

Berikut TribunWow.com rangkum untukmu!

