iPhone 8 Diluncurkan, iPhone 7 hingga 6S Plus Langsung Banjir Diskon, Inilah Harga Revisinya

TRIBUNJATIM.COM - iPhone 8, iPhone 8 Plus, dan iPhone X (baca: iPhone ten), tak ubahnya “racun” yang mendorong hasrat para fanboy untuk memiliki. Masing-masing secara berurutan dihargai mulai Rp 9 jutaan, Rp 10 jutaan, dan Rp 13 jutaan.

Itu adalah harga global yang diumumkan dalam acara peluncuran bertajuk “Apple Event”, Selasa (12/9/2017) waktu setempat atau Rabu (13/9/2017) dinihari WIB, di Steve Jobs Theatre, Apple Park Campus, Amerika Serikat.

Kemungkinan besar harganya akan naik 30 persen ketika masuk ke Indonesia.

Jika menurut Anda patokan harga itu kemahalan, barangkali Anda tertarik dengan “diskon” yang ditawarkan Apple atas lini-lini iPhone sebelumnya.

Harga iPhone 6S, iPhone 6S Plus, iPhone 7, iPhone 7S Plus, dipangkas 100 dollar AS atau sekitar Rp 1,3 jutaan dari harga normal, setelah Apple mengumumkan iPhone X.

Sementara itu, iPhone SE didiskon 50 dollar AS atau Rp 650.000.

iPhone 6S keluaran 2015 kini bisa dimiliki dengan harga mulai 449 dollar AS atau Rp 5,9 jutaan. Varian Plus-nya hanya 549 dollar AS atau Rp 7,2 jutaan, sebagaimana dihimpun KompasTekno dari VentureBeat.

Selanjutnya, iPhone 7 kini dihargai mulai 549 dollar AS atau Rp 7,2 jutaan. Si kakak, iPhone 7 Plus, sekarang dibanderol mulai 699 dollar AS atau Rp 9,1 jutaan.

Terakhir, iPhone SE semakin murah menjadi 349 dollar AS atau Rp 4,5 jutaan.

Perlu dicatat, diskon ini berlaku untuk pembelian iPhone lawas di berbagai negara.

Namun, harga pasca diskon berbeda-beda di tiap negara, mengingat harga pra diskonnya juga tak sama.

Lini iPhone SE, iPhone 6S, iPhone 6S Plus, iPhone 7, serta iPhone 7 Plus, bisa diperbarui sistem operasinya ke iOS 11.

Software anyar itu baru tersedia resmi di pasaran pada 19 September mendatang. (Kompas.com/Fatimah Kartini Bohang)