Martin Garrix ke Jakarta, Aksi DJ Muda Ini Saat Main di Laut Bikin Netizen Heboh Sampai Tercengang

TRIBUNJATIM.COM - Gelaran SHVR Presents Invasion 2017–Lost in Wonderland yang digelar di Hall B3 dan C3 JIExpo-Kemayoran, Jakarta, Jumat (22/9/2017) semalam, berlangsung meriah.

The biggest indoor dance music festival terbesar di Jakarta ini, menghadirkan para DJ ternama dunia.

Satu di antaranya adalah DJ muda asal Belanda, Martin Garrix yang berhasil menggebrak panggung dengan berbagai single andalannya.

Bahkan, cowok berusia 21 tahun ini mengungkapkan kekagumannya pada penggemar dan Indonesia.

Hal ini diketahui dari sebuah foto yang ia unggah di akun Instagram pribadinya, @martingarrix.

Pemilik lagu In the Name of Love ini memamerkan keriuhan para penonton di belakangnya yang kompak mengangkat dan menyalakan ponsel dalam kegelapan.

Martin Garrix juga memegang ponsel dengan tangan yang membentuk tanda love.