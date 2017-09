Pintu Tak Terkunci, Rumah Raffi Ahmad Dilaporkan Kemasukan Maling Malam-malam

TRIBUNJATIM.COM, JAKARTA - Seleb tanah air Raffi Ahmad hampir saja alami nasib tak bagus.

Pasalnya, rumahnya di kawasan Green Andara Kav. A1 Nomor 4-6 Jati Baru, Cinere, Depok, Jawa Barat nyaris dibobol maling.

Peristiwa itu dilaporkan terjadi pada Jumat (22/9/2017) sekitar pukul 22.30 WIB.

"Iya betul ada percobaan pencurian di sana," ujar Kapolsek Limo AKP Iskandar saat dikonfirmasi, Sabtu (23/9/2017).

Iskandar menambahkan, pelaku masuk ke rumah Raffi dari pintu depan. Saat itu, pintu depan rumah suami Nagita Slavina tersebut dalam keadaan tak terkunci.

Beruntung, asisten rumah tangga Raffi mengetahui aksi sang pencurihal tersebut. Sehingga maling itu belum sempat menggasak barang berharga milik Raffi.

"(Posisi pelaku) sudah di lantai dua, kepergok sama pembantunya. (Pelaku) belum mengambil apa-apa," kata Iskandar.

Tepergok oleh asisten rumah tangga Raffi, pelaku mencoba melarikan diri. Namun, akhirnya pelaku dapat dibekuk.

Pelaku yang diketahui berinisial AP tersebut saat ini masih menjalani pemeriksaan di Mapolsek Limo.

