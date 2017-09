Tiga Minggu Terakhir Gas Elpiji 3 Kg Hilang dari Pasaran, Muncul Beragam Rumor Aneh Hingga . . .

TRIBUNJATIM.COM, MAGETAN - Keberadaan gas tabung elpiji 3 kilogram mulai langka di pasaran.

Ini terjadi di Kabupaten Magetan, sudah tiga minggu terakhir ini, keberadaan gas melon 3 kilogram sulit ditemukan.

Akibatnya, harga gas subsidi itu naik hampir 80 persen dari Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah sebesar Rp 14,5 ribu.

"Sudah tiga pekan ini, gas melon tiga kilogram itu seperti menghilang. Kita tinggal menjual gas Bright 5,5 kilogram dan gas 12 kilogram," ujar Mamik, pemilik Toko Citra Jln Diponegoro, Magetan, agen gas dan air minum kemasan kepada Surya, Senin (24/9/2017).

Menurut Mamik, beradasarkan informasi dari sales, kelangkaan gas melon karena adanya pemerataan pembagian jatah ke desa desa.

Tapi kabar lainnya mengatakan, kelangkaan itu karena ada pengurangan pasokan dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Elpiji (SPBBE).

Informasinya dari sales, kelangkaan ini karena pemerataan. Tapi ada yang bilang, produk gas melon 3 kilogram kuotanya dikurangi, untuk dialihkan ke gas Bright yang non subsidi.

"Makanya ada program dari sales, dua tabung gas melon kosong plus uang Rp 150 ribu dapat satu tabung Bright plus gas dengan berat 5,5 kilogram. Sama dengan beli gas Bright plus tabung seharga Rp 350 ribu," jelasnya.

