Maharasyi Hansa - Ini 3 Fakta Penyanyi Indonesia yang Dipuji Adam Levine di Ajang The Voice Amerika

Maharasyi Hansa baru saja mencetak sejarah sebagai orang Indonesia pertama yang lolos blind audition ajang The Voice.

Ia berhasil membuat dua penyanyi kelas dunia, Jennifer Hudson dan Miley Cyrus, memutar kursi dan memintanya bergabung dalam tim mereka.

Bahkan, ia mendapat pujian dari Hudson serta coach The Voice lainnya, Adam Levine, karena menyanyikan lagu "Tell Me Something Good" yang dipopulerkan Rufus dan Chaka Khan.

Bagi sebagian orang, Maharasyi adalah sosok yang masih asing.

Namun siapa sangka ia bukanlah orang baru dalam industri musik Tanah Air.

Dilansir dari Kompas.com, berikut beberapa fakta tentang Maharasyi Hansa.

