Bakal Rilis Album Solo Perdana, Aurel Hermansyah: Masih Rahasia, Biar Surprise!

TRIBUNJATIM.COM - Putri musisi Anang Hermansyah, Titania Aurelie Hermansyah alias Aurel Hermansyah, akhirnya akan merilis album solo pertamanya.

Aurel pernah meluncurkan album pada 2010 lalu, namun itu merupakan proyek duet bersama ayahnya.

Ketika itu Aurel masih berusia 12 tahun.

"Tahun depan kalau udah banyak lagunya, mau keluarin album," kata perempuan berambut panjang ini di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat, Kamis (28/9/2017) malam.

Ia tak menampik sedang sibuk-sibuknya menjajal profesi sebagai DJ (disc jockey), namun Aurel memastikan fokus utamanya tetap bernyanyi.

Salah satu buktinya, ia segera meluncurkan singel baru lalu album.

Namun Aurel masih merahasiakan konsep, judul, serta berapa lagu yang nantinya menjadi isi albumnya itu.

Ia ingin karya musiknya tersebut bisa menjadi semacam kejutan, khususnya buat penggemarnya.

"Album masih rahasia, biar surprise he he he," kata Aurel seraya tersenyum.

Selain membuat proyek duet dengan Anang, ayahnya, Aurel juga pernah berkolaborasi dengan Syahrini dalam lagu "Salam Ya Ramadhan".

Lalu bersama Deanda Puteri untuk lagu "Pilihlah Aku". Terakhir, sekitar tiga tahun lalu Aurel mengeluarkan singel berjudul "Cinta Surga" feat Rassya.

Berita di atas sebelumnya telah dipublikasikan di Kompas.com dengan judul Aurel Hermansyah Akhirnya Bakal Rilis Album Solo Pertamanya