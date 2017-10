Awas Baper, Intip Nih Romantisnya Lee Jong Suk dan Bae Suzy di Drama 'While You Were Sleeping'!

Laporan Wartawan TribunJatim.com, Pipin Tri Anjani

TRIBUNJATIM.COM - Pasangan Lee Jong Suk dan Suzy di drama Korea "While You Were Sleeping" menarik perhatian penonton.

Drama terbaru While You Were Sleeping sudah tayang pada tanggal 27 September 2017.

While You Were Sleeping tayang setiap Rabu Kamis pukul 22.00 KST.

Cerita drama ini cukup menarik, pasalnya menceritakan percintaan dua pasangan yang berbeda latar belakang.

Lee Jong Suk dan Bae Suzy di drama While You Were Sleeping (Soompi)

Lee Jong Suk berperan sebagai Jung Jae Chan yakni seorang jaksa yang memiliki karakter dingin dan keras kepala.

Sedangkan Bae Suzy memerankan tokoh Nam Hong Ju sebagai seorang jurnalis yang nggak punya pekerjaan tetap.

Nam Hong Ju memiliki sifat yang ceria, ceroboh, dan polos namun dia memiliki kemampuan dapat melihat kejadian-kejadian buruk dalam mimpinya.

Berawal dari situlah, Jae Chan dan Hong Ju saling berhubungan dan Jae Chan ingin membantunya untuk terhindar dari kejadian-kejadian buruk yang dapat jadi kenyataan.