Tom Petty Meninggal Dunia Karena Serang Jantung, Berikut Fakta Kehidupan Sang Pelantun 'The Waiting'

Laporan Wartawan TribunJatim.com, Ani Susanti

TRIBUNJATIM.COM - Kabar duka datang dari industri musik dunia.

Dilansir dari The Guardian, musisi sekaligus pencipta lagu Tom Petty meninggal dunia.

Pemilik nama asli Thomas Early Petty ini diketahui tutup usia pada umur 66 tahun akibat serangan jantung.

Sebelumnya, ia ditemukan tidak sadarkan diri di kediamannya Malibu.

Setelah itu Tom Petty langsung dilarikan ke Rumah Sakit UCLA Santa Monica.

Anggota personel dari Tom Petty & the Heartbreakers sempat mendapat pertolongan namun tak bisa terselamatkan.

Tom Petty ()

Petty merupakan penyanyi sekaligus pencipta lagu dan gitaris asal Amerika Serikat.

Lagu-lagu klasiknya seperti "Free Fallin'", "Don't Do Me Like That", "Refugee", "Runnin' Down a Dream", "The Waiting", "Don't Come Around Here No More", "I Won't Back Down", "Mary Jane's Last Dance", dan "You Don't Know How It Feels" masih populer hingga kini.

Untuk kamu yang belum tau tentang sosok Tom Petty, berikut TribunJatim.com merangkum faktanya dari berbagai sumber :