Para Member JBJ Ini Curhat Jelang Debutnya, Mulai Ikuti Produce 101 Season 2 Sampai Pesta Barbekyu

TRIBUNJATIM.COM - Dalam acara SBS "Night of Real Entertainment," boy grup Just Be Joyful atau JBJ curhat tentang perasaan mereka menjelang debut.

JBJ merupakan grup yang terdiri dari kontestan program survival Mnet "Produce 101 Season 2" yang tereliminasi selama kompetisi berlangsung.

Meski begitu, mereka telah masuk babak 35 besar sebelum akhirnya gagal menuju babak final.

Member JBJ terdiri dari Takada Kenta, Kim Yong Guk (Longguo), Kim Sang Gyun, Noh Tae Hyun, Kim Dong Han, dan Kwon Hyun Bin.

(JBJ, MXM dan Samuel Bakal Ramaikan 2017 Busan One Asia Festival, Reuni Produce 101 Season 2 Nih!)

Namun para fans membayangkan enam kontestan tersebut akan menjadi hebat sebagai sebuah grup.

Berkat ide fans mereka, grup ini akhirnya akan segera melakukan debut.

Meski mendapat banyak cinta dari fans dan sebentar lagi akan debut, para member masih mengaku tidak percaya mimpi mereka untuk debut akan menjadi nyata.

"Masih belum terasa nyata," kata Takada Kenta dalam wawancara yang dikutip dari Soompi.com.