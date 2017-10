7 Tahun Berlalu, Penampilan Yoogeun di SHINee Hello Baby Sekarang Jadi Ganteng Banget, Mirip Minho!

Laporan Wartawan TribunJatim.com, Pipin Tri Anjani

TRIBUNJATIM.COM - Penggemar SHINee tentunya tahu acara satu ini.

Hello Baby acara yang dipimpin oleh para anggota SHINee ini membuat mereka menjadi seorang ayah.

Acara tersebut tayang pada tahun 2010.

Dalam acara tersebut, para member harus menjadi pengasuh anak kecil bernama Yoogeun.

Yoogeun kala itu masih berusia empat tahun, tampak lucu dan menggemaskan.

Setelah acara Hello Baby selesai, Yoogeun rupanya membintangi berbagai drama Korea seperti di Iron Man, Secret, dan juga di Legend of the Blue Sea.

Sudah tujuh tahun berlalu, Yoogeun rupanya tumbuh menjadi cowok yang tampan.