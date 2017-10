Heboh di Hari Ulang Tahun Prilly Latuconsina, Intip 8 Foto Maxime Bouttier yang Bikin Wanita Meleleh

Laporan Wartawan TribunJatim.com, Pipin Tri Anjani

TRIBUNJATIM.COM - Aksi Maxime Bouttier di hari ulang tahun Prilly Latuconsina sukses bikin baper.

Pasalnya, Maxime beri hadiah kalung bergambar kunci di hari ulang tahun Prilly.

Artis pendatang baru di Indonesia ini dikabarkan dekat dengan aktris muda Prilly Latuconsina.

Keduanya dikabarkan dekat sejak beradu akting dalam sinetron 'Bawang Merah Bawang Putih'.

Hubungan keduany pun berlanjut hingga kabar kedekatan mereka tercium di sosial media.

Nama Maxime sudah dikenal di industri hiburan tanah air.

Ia kerap muncul di layar televisi dan layar lebar.

Beberapa kali ia membintangi film layar lebar seperti Refrain, A : Aku, Benci & Cinta, Meet Me After Sunset dan One Fine Day.

Sosok yang dikabarkan dengan Prilly ini pun mencuri perhatian.

Pria kelahiran 1993 ini memiliki wajah tampan blesteran Indonesia - Prancis.

Cara bicara campuran bahasa Inggris dan Indonesia menjadi ciri khasnya.

Lesung pipi juga menambah kesan manis di wajahnya,

Dari pada lama-lama, yuk, intip delapan fotonya yang bikin hati wanita meleleh seketika!

1. Serba merah

2. Duh, senyumnya!

3. Jago musik juga lho!

4. Hobi jalan-jalan

5. Keren ya

6. Kecil aja udah ganteng

7. Dari samping aja udah oke

8. Ekspresi jelek tapi gak jelek