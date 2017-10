Sekalinya Ayu Ting Ting Dibahas di Media India, Netizen Malah Ngakak So Hard Gara-Gara Hal Ini

TRIBUNJATIM.COM, JAKARTA - Siapa yang tak mengenal penyanyi dangdut Ayu Ting Ting?

Selain profesinya sebagai pedangdut, Ayu juga kerap mengisi berbagai acara televisi.

Ia melebarkan sayapnya sebagai presenter hingga pernah menjadi aktris sinetron.

Adik Julia Perez Duet Bareng Ayu Ting Ting-Zaskia Gotik Berakhir Tangisan Pilu di Silet Awards 2017

Kepopuleran Ayu Ting Ting pun ternyata terdengar hingga negara lain, yaitu India.

Janda satu anak ini diketahui baru saja diulas di sebuah media di India.

Akun Instagram @iammaria_she21 mengunggah cuplikan profil Ayu di media Bollysuperstar.com.

Ayu Ting Ting (Instagram.com)

Beredar Foto Ayu Ting Ting Pakai Seragam Sekolah, 3 Kancing Atasnya Dibuka, Netizen: Dikata Gede!

"Ayu msuk Media india," tulisnya dalam caption, Selasa (17/10/2017).

"Ayu Ting Ting was born on 20 June 1992 (Age 25 Years) in Depok, West Java, Indonesia."