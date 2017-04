Olga Lydia dan Aris Utama Gelar Resepsi di Surabaya Bertema Garden Party, Rekan Artis Juga Datang

Laporan Wartawan TribunJatim.com, Triana Kusumaningrum

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Olga Lydia dan Aris Utama akhirnya resmi menjadi pasangan suami istri setelah jalani pemberkatan di Gereja Katedral, Jakarta Pusat, Jumat (21/4/2017) lalu.

Seminggu kemudian, Jumat (28/4/2017) ini, pasangan Olga dan Aris melaksanakan resepsi pernikahan mereka di Surabaya.

Tepatnya di Imperial Ballroom 1, Villa Bukit Regency Pakuwon.

"Tema garden party banyak bunga-bunga," ujar Manajer dari Project Art Plus Wedding and More, Melvina Setiadi di Imperial Ballroom.

Menurut Melvita, mereka juga ingin dekat dengan tamu undangan dan keluarga.

Hal ini kata Melvita, sesuai keinginan dari Olga dan Aris.

Acara yang dimulai pada pukul 19.00 WIB ini, kabarnya dihadiri sekitar 1.000 orang tamu undangan.

"Ada Putri Patrecia, Once, Happy Salma. Untuk MC, ada Muhammad Farhan, dan dari tamu ada Pak Johan Budi sama Butet Kertaradjasa," tambah Melvina.

Acara berlangsung sangat meriah, senyum terlihat dari kedua mempelai.

Olga juga nampak semakin cantik dibalut gaun pengantin berwarna putih.

Acara semakin meriah berkat iringan musik dari David Orchestra.

