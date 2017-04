Telkomsel Pasang Permintaan Maaf di Websitenya yang Diretas, Dibilang Kek Lebaran Aja Minta Maaf

TRIBUNJATIM.COM - Jumat (28/4/2017) pagi ini, website Telkomsel diretas hacker anonymous dan tidak bisa diakses.

Berdasarkan penelusuran Wartakotalive.com, website Telkomsel di alamat www.telkomsel.com tidak bisa menampilkan informasi-informasi seputar produk telekomunikasi tersebut.

Tampilannya terlihat putih polos dan hanya berisi pengumuman permintaan maaf dari Telkomsel.

"We Apologize, the website is under maintenance. PT Telekomunikasi Selular."

Demikian pengumuman di website Telkomsel.

Berita situs Telkomsel dibajak hacker pun menjadi obrolan dan viral di media sosial.

Akun instagram @lambe_turah malah menulis status seperti meledek Telkomsel.

Lambe-turah menulis: "Kek lebaran aja minta maaf, yang kami butuh bukan kata maaf tapi."

Status ini pun mendapat komentar sejumlah netizen.