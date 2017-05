Main ke Surabaya,Yuk Cobain Kuliner Khas yang Satu Ini

Laporan Waratwan TribunJatim.com,Triana Kusumaningrum

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Surabaya oh Surabaya oh Surabaya kota kenangan kota kenangan takkan terlupa,itu adalah sepenggal lirik lagu Surabaya oh Surabaya ciptaan Titik Hamzah.

Apa sih yang kalian pikirkan ketika mendengar kata Surabaya? Pasti yang terbayang adalah Kota Pahlawan, Tugu Pahlawan, kota dengan banyak museum.

Tapi tak hanya itu saja Surabaya juga memiliki banyak pilihan wisata kuliner loh.

Kuliner yang khas dari kota yang berjuluk kota Pahlawan yaitu semanggi, olahan bebek, tahu tek,dan satu diantara banyaknya kuliner khas Surabaya adalah lontong balap.

Lontong balap adalah makanan khas Indonesia yang merupakan ciri khas kota Surabaya, Jawa Timur.

Makanan ini terdiri dari lontong, taoge, tahu goreng, lentho (kacang yang dimasak dengan cara khusus), bawang goreng, kecap, dan untuk yang pencinta rasa pedas bisa menambahkan sambal petis yang merupakan ciri khas kuliner Surabaya.

Untuk melengkapi nikmatnya lontong balap kalian bisa menambahkan sate kerang dan minuman yang segar yaitu es kelapa muda.

Ada banyak tempat makan yang menyajikan kuliner lontong balap khas Surabaya diantaranya adalah Lontong Balap pak Gendut yang berada di jalan Prof Dr Moetopo nomor 11 dekat kantor PDAM dan tak jauh dari stasiun Gubeng Surabaya buka pukul 09.00 sampai 20.00 WIB.

Lontong balap Pak Gendut dimulai tahun 1958 dan sudah cukup terkenal beberapa artis pernah datang kesana seperti Bondan Winarso,Ari Lasso terlihat dari unggahan di website resmi Lontong Balap Pak Gendut.

Dengan merogoh kocek kurang dari Rp 20 000 kalian bisa menikmati kuliner khas Surabaya yang satu ini,kalau ke Surabaya jangan lupa wisata kuliner lontong balap.