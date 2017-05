TWICE Kirimkan 'Signal' di Video Musik Comebacknya, Kayak Apa Ya?

Foto Twice di album terbarunya Knock Knock

TRIBUNJATIM.COM, KOREA SELATAN - Sukses dengan lagu "Like Ooh-Ahh," "Cheer Up," "TT," dan "Knock Knock", TWICE merilis musik video untuk judul lagu "Signal" dari album comeback mereka dengan nama yang sama.

Girlband asuhan JYP Entertainment yang beranggotakan Nayeon, Jungyeon, Momo, Sana, Jihyo, Mina, Dahyun, Chaeyoung, dan Tzuyu ini merilis video pada 15 Mei pukul 6 sore waktu setempat.

Di awal video, para member terlihat berada di sebuah tempat yang luas dan melihat sesuatu hingga membuat kesembilan member pingsan.

Video berlanjut dengan latar tempat sebuah kelas, dan para member mencoba menarik perhatian alien dengan berbagai kekuatan super mereka.

Melansir dari soompi.com, lagu tersebut memiliki kaitan yang lucu dan mudah diingat, dengan isyarat yang mudah diikuti sebagai ciri khas lagu baru TWICE dalam comeback kali ini.

Lihat aja kelucuan para member dalam video ini.