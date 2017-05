Syuting Video Musik di Macau, SISTAR Siap Hangatkan Musim Panas dengan Comeback-nya

TRIBUNJATIM.COM, KOREA SELATAN - Girlband asal Korea Selatan, SISTAR siap menghangatkan musim panas dengan comeback-nya!

Melansir dari soompi.com, pada 17 Mei 2017, Starship Entertainment mengkonfirmasi bahwa empat membernya berkunjung ke Macau untuk pembuatan musik video terbarunya.

Baca: TWICE Kirimkan Signal di Video Musik Comebacknya, Kayak Apa Ya?

Video musik akan mulai syuting hari ini (18 Mei 2017) dan mereka akan kembali ke Korea Selatan pada 21 Mei 2017.

Tapi, Dasom diperkirakan akan kembali sedikit lebih awal dari member lainnya karena akan syuting drama SBS "Sister Is Alive."

"Summer Queens" dijadwalkan akan comeback pada 31 Mei 2017.

Baca: Posisi Pertama Park Ji Hoon Tergeser, Berikut Peringkat Trainee Produce 101 Season 2 di Minggu ke-6

SISTAR sejauh ini telah merilis gambar teaser untuk membuat fans semakin penasaran dengan comeback-nya kali ini.

Lagu baru mereka disusun oleh Black Eyed Pilseung (duo yang juga berada di belakang lagu "Touch My Body" dan "I Like That"), dan rilis lagu baru mereka berada pada tahap akhir produksi.