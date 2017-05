Surabaya Mods May Day 2017 Bakal Kembali Digelar, Pecinta Motor Scooter Wajib Datang Ya!

Surabaya Mods May Day 2017

Laporan Wartawan TribunJatim.com, Ani Susanti

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Kabar gembira buat kamu penggemar vespa, scooter dan fashion mods di Surabaya!

Surabaya Mods May Day kembali diadakan tahun ini lho.

Informasi ini diunggah oleh akun Instagram @occasion_sub.

Oh ya, acara ini diadakan oleh Occasion Surabaya dan diadakan pada Sabtu, 20 Mei 2017.

Acara ini akan dimulai dengan scooter run yang dimulai di tempat meeting point, Piaggio Vespa Dealer, Jalan Mayjen Sungkono 150, Surabaya mulai pukul 11.00 WIB.

Lalu akan finish di Ayola La Sisa Hotel Surabaya pada pukul 15.00 WIB.

Nah setelah scooter run, di Ayola La Sisa Hotel, akan banyak acara meriah lain seperti mods scooter contest, mods sounds dan talk show.

Di Ayola La Sisa hotel kamu juga bisa menikmati penampilan menarik musik indie dari Dandelions, The Last Suga, Timeless, Gimanzz, dan King Far U.