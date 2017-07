Yuk, Ikut Rasakan Sensasi Menegangkan Main Virtual Reality Game di KWB Jazz Experience 2017!

Laporan Wartawati TribunJatim.com, Cindy Dinda Anjani

TRIBUNJATIM.COM, BATU - Mau nonton konser jazz yang berkelas, nggak perlu rogoh kocek dalam-dalam!

KWB Jazz Experience 2017 jawabannya, "The First Iconic Jazz Festival in Batu".

KWB Jazz Experience 2017 menghadirkan berbagai musisi jazz di Balai Kota Among Tani, Kota Wisata Batu, Jawa Timur.

Acara ini akan digelar pada 29 Juli 2017 tanpa pungutan biaya, alias gratis, bagi para pengunjung pukul 16.00 WIB.

Musisi yang memeriahkan acara di antaranya ada Khrisna Siregar, Jane Phialsa, Saxutiny, Kadek Rihardhika, dan Shadu Rasjidi.

Dilanjutkan Reihanditya, Unisound, Fyn Jazz, Magnitude Jogja feat. Andreas Ivan Jansen, Ichi, FJazzC Eyecontact, FJazzC Brassteam, dan FJazzC Bteam.

Selain konser musisi jazz, banyak juga kemeriahan lain yang bisa dinikmati pengunjung di KWB Jazz Experience 2017.