Antar Istri, Pria ini Ditodong Pistol Bersandi Aneh oleh Rampok Toko Emas di Tulungagung

TRIBUNJATIM.COM, TULUNGAGUNG - Minggu (20/8/2017) sekitar pukul 07.30 WIB, Nur Kholib (45) mengantar istrinya ke Toko Emas Al-Hikmah di Pasar Bendilwungu, Kecamatan Sumbergempol, Tulungagung.

Kholib sempat ikut masuk ke dalam toko emas, untuk menunggu hingga majikan istrinya tiba.

"Waktu itu ada dua pegawai perempuan, salah satunya istri saya," ucap Kholib.

Nah, ketika tengah menyiapkan dagangan, tiba-tiba empat orang melompati etalase dan masuk ke dalam toko.

Begitu masuk, mereka langsung menodongkan pistol.

"Masing-masing bawa pistol, langsung ditodongkan," tambahnya.

Para pelaku tidak mengeluarkan kata-kata. Mereka hanya berteriak dengan menggunakan semacam sandi khusus, "He.. he... he!", sambil mengancam.

Kholib dan dua pegawai toko emas tersebut diminta tidak melawan. Para pegawai dan Kholib langsung ketakutan serta ciut nyalinya.