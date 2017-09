Foto Taecyeon 2PM Saat Wajib Militer Beredar di Komunitas Online, Jadi Kayak Gini Penampilannya!

Laporan Wartawan TribunJatim.com, Pipin Tri Anjani

TRIBUNJATIM.COM - Pecinta K-Pop pasti tau dengan idol satu ini?

Taecyeon merupakan member boyband 2PM yang populer di Korea Selatan.

Boy grup bentukan oleh JYP Entertainment itu mulai debut pada 4 September 2008 dengan lagu andalannya “10 Jeom Manjome 10 Jeom.”

Taecyeon merupakan member pertama 2PM yang menjalani wajib militer.

Selain aktif bernyanyi, member 2PM ini juga aktif bermain drama.

Sudah beberapa drama yang ia bintangi, seperti "Who Are You," "Bring It On, Ghost," "Save Me," "Touching You," "Dream High," dan banyak lainnya.

Taecyeon memiliki wajah yang tampan.