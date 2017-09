Tak Hanya Persiapkan Debut, Para Member JBJ Juga Bakal Bintangi Reality Show Mereka Sendiri Lho!

TRIBUNJATIM.COM - JBJ semakin dekat dengan impian mereka untuk memulai debutnya!

Boy grup JBJ terbentuk dari imajinasi fans "Produce 101 Season 2" yang menginginkan mereka untuk debut bersama.

JBJ sendiri merupakan nama pemberian fans yang merupakan singkatan 'Just Be Joyfull.'

(Rilis OST Drama Ketiga yang Bikin Meleleh, Si Sexy Cute Takada Kenta JBJ Banjir Pujian Netizen)

Rencananya, JBJ akan debut pada 18 Oktober 2017 mendatang.

Selain mempersiapkan debutnya, JBJ juga akan syuting reality show mereka.

Melansir dari Soompi.com, pada 13 September 2017, menurut M2 Mnet, keenam mantan kontestan "Produce 101 Season 2" itu akan membintangi reality show mereka sendiri berjudul "Look Kindly On Us, JBJ."

Member JBJ terdiri dari Takada Kenta, Kim Yong Guk (Longguo), Kim Sang Gyun, Noh Tae Hyun, Kim Dong Han, dan Kwon Hyun Bin.

Reality show pertama JBJ akan menunjukkan proses mimpi para member yang menjadi kenyataan.