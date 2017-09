Yoo Seung Ho Kecil Ngaku Pernah Nangis Saat Rambutnya Dipotong, Ekspresinya Bikin Gemas!

Laporan Wartawan TribunJatim.com, Pipin Tri Anjani

TRIBUNJATIM.COM - Siapa tak kenal aktor tampan Yoo Seung Ho?

Aktor tampan drama The Emperor: Owner of the Mask (2017) ini sukses bikin kaum hawa klepek-klepek memandangnya.

Jiwa akting memang sudah melekat dalam dirinya.

Nama Yoo Seung Ho dikenal sebagai aktor cilik di The Way Home tahun 2002.

Dari situlah dia memulai karirnya dengan membintangi beberapa serial televisi dan drama remaja.

Yoo Seung Ho kecil (dramafever.com)

Banyak drama yang pernah ia bintangi seperti Master of Study (2010), Operation Proposal (2012), Remember : War of the Son (2015), Ruler Master of the Mask dan lainnya.

Selain itu, ia juga membintangi beberapa film seperti Blind (2011), Heart is (2006), 4th Period Mystery (2009) dan lainnya.

Saat membintangi film pertamanya The Way Home, Seung Ho masih terlihat lucu dan menggemaskan.