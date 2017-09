Jadi Drama Komedi Romantis Pertamanya, Yoo Seung Ho Bakal Main di 'I'm Not a Robot'!

Laporan Wartawan TribunJatim.com, Pipin Tri Anjani

TRIBUNJATIM.COM - Kabar gembiran buat para penggemar Yoo Seung Ho.

Pasalnya, aktor tampan satu ini akan bermain dalam drama terbaru.

Baca: Yoo Seung Ho Kecil Ngaku Pernah Nangis Saat Rambutnya Dipotong, Ekspresinya Bikin Gemas!

Yoo Seung Hoo dikenal sebagai aktor cilik di The Way Home tahun 2002.

Ia sudah membintangi banyak drama Korea sejak dari kecil.

Seperti Master of Study (2010), Operation Proposal (2012), Remember : War of the Son (2015) dan lainnya.

Seung Ho baru saja menyelesaikan dramanya yakni "Ruler : Master of the Mask".

Dilansir dari Allkpop, Yoo Seung Ho akan membintangi drama MBC yang baru.