Merasa Prihatin, Cinta Laura Ajak Masyarakat Tolak Uji Coba Kosmetik pada Hewan

Laporan Wartawan TribunJatim.com, Triana Kusumaningrum

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Artis cantik Cinta Laura mengajak masyarakat untuk mendukung aksi menolak uji coba kosmetik pada hewan.



Cinta Laura menyatakan keprihatinannya akan masih banyaknya perusahaan kosmetik yang masih melakukan uji coba pada hewan.

Ternyata artis yang mengenyam pendidikan di Colombia University ini adalah seorang pecinta binatang.

(Wow, BTS Jadi Artis K-pop Pertama yang Berhasil Masuk Top 50 Chart di Spotify Global, Selamat Ya!)

Cinta Laura merasa tidak ada satupun hewan yang pantas dikorbankan untuk uji coba suatu produk.

Sebagai Brand Ambassador pertama The Body Shop Indonesia, Cinta Laura mengaku bangga bisa ikut terlibat di dalam kampanye global The Body Shop, Forever Against Animal Testing dan mengajak publik untuk turut mendukung dengan menandatangani petisi yang bertujuan untuk mengakhiri pengujian pada hewan selamanya.

Foto Masa Lalu Nagita Slavina Ini Bikin Heboh, Netizen: Zaman Raffi-Japok Belum Jadi Orang Kaya https://t.co/Tw7tIrYiAG via @tribunjatim — Tribun Jatim (@tribunjatim) September 20, 2017

“Sudah sepantasnya hewan tidak lagi dijadikan sebagai objek uji coba produk kosmetik, dan teknologi alternatifnya juga sudah ada. So, no more excuses. Kita semua pasti ingin tampil cantik, tentu tanpa menyakiti hewan," ujar Cinta Laura melalui rilis yang diterima TribunJatim.com, Rabu (20/9/2017).

(Perluas Layanan ke 11 Kota di Indonesia, Sekarang GO-AUTO Bisa Kamu Nikmati di Surabaya Lho!)

Saat ini lebih dari 80 persen negara di dunia masih melakukan uji coba pada hewan dan setiap tahun hampir 500 ribu hewan digunakan dalam pengujian kosmetik.

Sejak tahun 1989, The Body Shop telah memulai kampanye untuk mengakhiri pengujian hewan untuk keperluan kosmetik.