Berikut 7 Peristiwa Gunung Meletus Terdahsyat di Indonesia! Nomor 6 Aktif Lagi

TRIBUNJATIM.COM - Indonesia merupakan negara yang memiliki banyak gunung api yang masih aktif.

Fenomena letusan gunung berapi sering terjadi di beberapa wilayah di Indonesia.

Beberapa di antara gunung api yang ada di Indonesia sangatlah berbahaya.

Belakangan ini, Gunung Agung di Bali terjadi peningkatkan aktivitas vulkanik.

Status gunung Agung Bali ditingkatkan menjadi Awas pada Jumat (22/9/2107) pukul 20.30 WITA.

Sebelumnya, status Gunung Agung ditingkatkan menjadi status siaga pada Senin (18/9/2017).

Para warga pun telah mengungsi untuk mengantisipasi terjadi letusan Gunung Agung ini.

