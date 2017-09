Dulu Imut dan Nggemesin, Intip Penampilan Terbaru Jung Da Bin Si Aktris Cilik Korea, Beda Banget!

Laporan Wartawan TribunJatim.com, Pipin Tri Anjani

TRIBUNJATIM.COM - Aktris Korea satu ini rupanya tumbuh menjadi gadis yang cantik.

Ia memulai debutnya bermain film dan drama Korea sejak kecil.

Jung Da Bin mungkin sudah tak asing lagi di telinga para pecinta K-Drama.

Artis cilik satu ini sudah membintangi beberapa drama Korea dan film.

Film Marrying School Girl tahun 2004 adalah film pertama yang dibintanginya.

Ia juga menjadi pemeran pendukung dalam drama 'She was Pretty' ketika ia sudah beranjak remaja.

Dalam drama tersebut, Da Bin berperan sebagai adik Kim Hye Jin.

Jung Da Bin ()

Selain itu, ia juga membintangi beberapa drama seperti The Flower in Prison, My Sassy Girl, Deep Rooted Tree dan lainnya.