LIMA Futsal EJC Memasuki Hari Kedua, Berikut Jadwal 8 Tim yang Berlaga Hari Ini

Laporan Wartawan TribunJatim.com, Sofyan Arif Candra Sakti

TRIBUNJATIM.COM, MALANG - Liga Mahasiswa (LIMA) McDonald's East Java Conference (EJC) memasuki hari kedua.

Sebanyak 8 tim mewakili beberapa perguruan tinggi di Jawa Timur akan bertanding Hari ini, Jumat (6/10/2017).

Dari 8 tim tersebut, terdiri dari 2 tim putri dan 6 tim putra bakal bertarung di Sports Center Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.

berikut ini jadwal LIMA Futsal EJC untuk hari ini:

1) Universitas Negeri Surabaya (Unesa) Vs Universitas Brawijaya (UB) - Kick off pukul 14.00 WIB (Putri)

2) Universitas Brawijaya (UB) Vs Universitas Airlangga (Unair) - kick off pukul 15.30 WIB (Putra)

3) Universitas Ciputra Vs Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Surabaya, - Kick Off pukul 17.00 WIB (Putra)

4) Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Vs Universitas Negeri Surabaya, - Kick Off pukul 18.30 WIB (Putra)