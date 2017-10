Kematian Tragis Choirul Huda Sedot Perhatian Media Kontroversial Inggris, Judul Beritanya Kayak Gini

TRIBUNJATIM.COM - Kepergian kiper Persela, Choirul Huda, menambah daftar nama pemain yang meninggal setelah membela klubnya di lapangan hijau.

Tragedi ini menjadi perhatian sepak bola Indonesia, bahkan dunia.

Koran ternama asal Inggris, The Sun, turut memberitakan kabar duka yang dialami oleh sepak bola Indonesia.

VIDEO: Doa dan Seruan Nama #ChoirulHuda Membahana Pada Laga Kemenangan Persela Lamongan https://t.co/XjBcAAQESX — Tribun Jatim (@tribunjatim) October 15, 2017

Dilansir BolaSport.com dari TheSun.co.uk, The Sun memberitakan kabar meninggalnya Choirul Huda dengan judul "GOALKEEPER Choirul Huda has tragically passed away after colliding with Persela team-mate Ramon Rodrigues."

(Kiper Choirul Huda meninggal dunia setelah mengalami bertabrakan dengan rekan satu timnya di Persela Lamongan, Ramon Rodrigues)

The Sun adalah raksasa media dan salah satu tabloid paling populer di ranah negeri Ratu Elizabeth II.

