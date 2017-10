Kamu Wannable dan Ingin Datang ke Fan Meeting WANNA ONE di Jakarta? Gini Cara Beli Tiketnya!

Laporan Wartawan TribunJatim.com, Ayu Mufidah KS

TRIBUNJATIM.COM - Boy group asal Korea Selatan yang dibentuk oleh CJ E&M melalui acara "Produce 101 Season 2," WANNA ONE, tidak lama lagi akan mengadakan fan meeting di Indonesia.

Fan Meeting tour WANNA ONE yang bertajuk "Wanna One Be Loved 1st Fan Meeting in Jakarta 2018" ini akan diselenggarakan pada 21 Januari 2018 mendatang.

Lokasi fan meeting akan digelar di Hall 5, Indonesia Convention Exhibition, BSD City, Tangerang, pukul 19.00 WIB.

Melalui akun Twitter resmi, @mecimapro, pada Rabu (18/10/2017), Mecimapro yang bertindak sebagai promotor mengumumkan 'Seat Plan' acara tersebut.

Tiket WANNA ONE (indotix.com/)

Bagi penggemar yang membeli tiket secara online dan tiket box, promotor telah menyediakan beberapa kategori tiket.

Di antaranya ada kategori Blue, Pink, dan Yellow.

Bagi Wannable yang ingin mendaftar di audisi ini, TribunJatim.com sudah menyiapkan gambaran cara mendaftar dengan mekanisme pembayaran via transfer dan offline.

Pembelian tiket secara online mulai dibuka pada Sabtu (21/10/2017) dengan mengunjungi laman resmi Indotix.