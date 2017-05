Kuliah S1 Sampai Australia Bukan Impian Lagi, Cek Beasiswa dari University of Adelaide Berikut

Laporan Wartawan TribunJatim.com, Aulia Fitri Herdiana

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - University of Adelaide, Australia menawarkan beasiswa S1 bagi siswa internasional (non Australia dan New Zealand), termasuk Indonesia.

Universitas tertua di Australia Selatan ini menyediakan potongan biaya kuliah hingga 25 persen setiap tahunnya selama empat tahun.

Adapun fakultas yang menawarkan program Undergraduate ini antara lain, Faculty of Arts; Faculty of Engineering, Computer and Mathematical Sciences; Faculty of Health Sciences; Faculty of the Professsions; dan Faculty of Sciences.

Persyaratan yang harus dipenuhi pelamar adalah prestasi akademik yang mumpuni.

University of Adelaide pun mempertimbangkan kandidat yang memiliki nilai akademis setara IPK 6/7 atau nilai 85 persen.

Sebelum mengajukan beasiswa, pelamar wajib mendaftar terlebih dahulu ke University of Adelaide di alamat berikut international.adelaide.edu.au/apply.

Batas akhir pendaftaran beasiswa Semester 1 2017 telah ditutup pada 20 Januari 2017.

Namun pelamar masih dapat mendaftar untuk perkuliahan Semester 2.

Batas lamaran untuk perkuliahan Semester 2 ini hingga 23 Juni 2017 mendatang.

Kandidat yang terpilih akan diinformasikan dalam 4 sampai 6 minggu setelah pengajuan aplikasi.

Informasi lebih lengkap, dapat menghubungi e-mail nara hubung berikut, jane.olsson@adelaide.edu.au.