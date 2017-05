Mahasiswa Kristen Amerika Belajar Islam di PP Tebuireng, Rela Pakai Sarung dan Hijab

Tribunjatim/Sutono

Empat mahasiswa The King's College (TKC), New York, Amerika Serikat (AS) didampingi satu orang dosennya saat bertemu Pengasuh Ponpes Tebuireng KH Solahudin Wahid alias Gus Solah (kanan). Yang lelaki menggunakan sarung dan perempuan berhijab layaknya santri.