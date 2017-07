Putra Bupati Gresik Menikah, Undang Penyanyi Lagu 'Aku yang Tersakiti'

Laporan Wartawan TribunJatim.com, Aulia Fitri Herdiana

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Pesta pernikahan putra dari Bupati Gresik, Sambari Halim Radianto mengundang penyanyi ibukota, Judika.

Resepsi yang diselenggarakan di Royal Ballroom, JW Marriott Hotel, Surabaya ini berlangsung meriah dan ramai.

Judika berhasil menyedot perhatian para tamu undangan yang sedang asyik menyantap hidangan.

Puluhan tamu undangan langsung berkumpul di depan panggung saat penyanyi jebolan Indonesia Idol itu dipanggil.

Judika langsung menyanyikan lagu I Love My Life For You yang dipersembahkan untuk pasangan Thoriq Majiddanor dan Nur Hamilatus Sa'diyah.

Total ada lima lagu yang dinyanyikan Judika malam ini, antara lain All I Ask, Because Of You, Thankyou For Loving Me dan Paint My Love.

Seorang tamu kemudian berteriak meminta Judika menyanyikan lagunya berjudul Aku Yang Tersakiti, namun Judika menolak.

"Jangan dong kan lagi berbahagia pasangannya," jawabnya sambil tersenyum.