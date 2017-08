Road To Soundrenaline Hadir di Surabaya, Akan Pecahkan Guiness World Record Ini Juga

Gelaran Road To Soundrenaline 2017 di Lapangan Kodam V Brawijaya, Surabaya, Sabtu (12/8/2017).

Laporan Wartawan TribunJatim.com, Triana Kusumaningrum

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Festival Musik Urban Soundrenaline 2017 hadir di 50 titik penyelenggaraan Road To Soundrenaline.

Road To Soundrenaline ini diadakan di berbagai kota Indonesia, dan tentunya satu di antaranya Kota Pahlawan, Surabaya.

Acara tersebut diselenggarakan di Lapangan Kodam V Brawijaya, Jalan Gajah Mada Sawunggaling, Surabaya.

Melalui acara ini, para penikmat musik dan seni visual diajak untuk menyerukan pesan persatuan di tengah keragaman ekspresi dan karya.

Sesuai tema besar Soundrenaline 2017 yaitu #UnitedWeLoud.

(Astaga, Foto Paspor Wanita Ini Kepalanya Jadi Kayak Makhluk Aneh, Birokrasi Sampai Minta Maaf)

(Ini Bedanya Nasi Uduk dan Nasi Lemak yang Sama-sama Berasal dari Bangsa Melayu)

Road To Soundrenaline yang diadakan di Surabaya menampilkan Goodnight Electric, Heavy Monster, Moganostic, Andra and The Backbone, serta banyak musisi lainnya.