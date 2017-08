ITS Launching Mobil Balap Formula Sapu Angin Generasi Terbaru

Mobil balap Sapu Angin Speed 5 karya mahasiwa ITS saat dilaunching di depan Gedung Rektorat, Jumat (25/8/2017).

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Institut Teknologi Surabaya (ITS) meluncurkan mobil balap formula buatan mahasiswanya, Jumat (25/8/2017).

Mobil Sapu Angin Speed 5 ini akan diadu di kompetisi mobil balap tingkat Asia di Jepang.

Di bawah bendera ITS Team Sapu Angin (SA), mobiL formula karya mahasiwa ini diluncurkan bersama Rektor ITS Prof Joni Hermana di halaman Gedung Rektorat Kampus ITS Sukolilo, Surabaya.

(Inilah Aset Fantastis Bos First Travel Pengemplang Dana Umrah, Rumah Bak Istana, Mobil Mewah dan . .)

Mobil dengan suara mantab tersebut akan dilombakan dalam ajang “Student Formula Japan 2017” yang akan digelar 5-9 September 2017 di Ecopa Stadium, Shizuoka Prefecture, Japan.

Launching dan test drive akan dilakukan di hadapan mahasiswa dan civitas akademika ITS.

Perwakilan Pertamina juga hadir dalam peluncuran itu.

(Sering Pamerkan Mobil Mewah, Inilah Daftar Artis yang Diincar Petugas Pajak)

Pasalnya BUMN ini penyuplai bahan bakar dan pelumas mobil balap Sapu Angin Speed 5 itu.

Tampak hadir pula mantan Menteri Pendidikan M Nuh yang juga mantan Rektor ITS.

"Kami Optimistis dengan Perfoma mesin Sapu Angin Speed generasi terbaru ini. Kecepatan kami bisa di atas 200 KM/jam," kata Annas Fauzi, manajer Tim Sapu Angin Speed 5 yang duduk di semester 8 Teknik Mesin.

(Gelar Perkuliahan Ilegal, Kejari Tahan Mantan Rektor Undar Jombang)

(Surya/Nuraini Faiq)