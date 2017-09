Buka Toko Ke 67 di Tunjungan Plaza, Informa Tampilkan Konsep Baru di Display Gerainya

Laporan Wartawan TribunJatim.com, Triana Kusumaningrum

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Pusat Furniture Informa kini menambah kembali gerainya.

Informa secara resmi dibuka di Tunjungan Plaza 6 Surabaya pada Sabtu (23/9/2017) dengan fresh new concept yang pertama sebagai pusat furniture dan aksesoris mengenai urusan hunian dan bisnis kalian.

"Ini adalah toko ke 67 di Indonesia dan Informa sudah tersebar di 34 kota. Dengan dibukanya toko dengan kosep seperti ini, kami berharap dapat memberikan inspirasi kepada pelanggan untuk kebutuhan hunian atau bisnis mereka," ujar Nana Puspa Dewi Marketing Director Kawan Lama

Di toko yang baru saja dibuka ini Informa menampilkan berbagai display furnitur berdasarkan lifestyle.

Ada enam konsep yang bisa menonjolkan karakteristik pemilik hunian, seperti vintage corner, shabby chic, modern classic, european contemporary, casual contemporary, scandinavian.

Sedangkan untuk display furniturr berdasar fungsi, Informa menghadirkan tiga kelompok produk yaitu Junior series, semua kebutuhan sesuai dengan usia anak dari tempat tidur, ruang belajar, hingga ruang bermain.

Kemudian Bathroom semua kebutuhan furniture dan aksesoris untuk kamar mandi.

Dan tetakhir ada display kitchen menyediakan semua kebutuhan dapur perlengkapan dapur hingga perlengkapan memasak ada di Informa Tunjungan Plaza 6 Surabaya.

