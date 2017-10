Rayakan Hari Batik Nasional, Aura Kasih Pamer Pakai Kebaya Seksi, Netizen: Mulus Kayak Tol Cipali

TRIBUNJATIM.COM, JAKARTA - 2 Oktober diperingati sebagai Hari Batik Nasional.

Batik telah ditetapkan sebagai Warisan Kemanusiaan untuk Budaya Lisan dan Nonbendawi (Masterpieces of the Oral and Intangible Heritage of Humanity) pada 2 Oktober 2009 oleh UNESCO.

Berbagai elemen masyarakat Indonesia pun ikut merayakan dengan mengenakan batik Senin (2/10/2017) ini.

Para artis di dunia hiburan pun turut meramaikan perayaan Hari Batik Nasional.

Satu diantaranya adalah si cantik Aura Kasih.

Seperti diketahui, Aura Kasih kerap mencuri perhatian gara-gara kecantikan dan keseksian tubuhnya.

Saat merayakan Hari Batik Nasional pun Aura Kasih tetap tampil sensual.

Mantan kekasih Glenn Fredly ini mengunggah fotonya mengenakan kebaya di Instagram.